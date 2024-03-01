海外のファッションショーに出たい。3月2日、パリコレの舞台でその夢を叶える19歳の女性がいます。静岡県富士市に住むダウン症モデル菜桜(なお)さん。母と手を携えて訓練を積み、パリに向けて飛び立ちました。 【写真を見る】「障害はあるけれど モデルになる夢を見つけました」ダウン症の19歳女性 “パリコレ”のランウェイに立つ 2月28日夜、羽田空港の国際線ターミナルにやってきたのは、長い髪と笑顔が素敵な