2022年8月、参院選に初当選し国会に初登院する広瀬めぐみ議員（写真・長谷川 新）50代のカナダ人サックス奏者との、“ラブホテル不倫”が、2月29日発売の「週刊新潮」で報じられた自民党の広瀬めぐみ参院議員（57）。29日には自身の公式サイトとSNSで《私の軽率な行動により、皆様に不快な思いと不信感を与えてしまい、本当に申し訳ございませんでした》と謝罪したが、「まるで人目をはばかる様子がない行動」（自民党議員秘書）