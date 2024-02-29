トイレに行きたい！大慌てで駆け込み、用を足した後で「ここ、女子トイレじゃん！」と気づいてしまったーー。そんな苦い経験をした男性からの相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられている。ある相談者は、急激な腹痛に襲われたために近くのコンビニのトイレに駆け込んだ。緊急事態だったために標識を見る余裕はなく、男女兼用だと思い込んでいたという。用を済ませた後にトイレが男女分かれていて女性用に入ってしまったことに気