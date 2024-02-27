人気2人組YouTuber「スカイピース」のテオさんが2024年2月23日の動画で、自身の名前を用いたSNS上のブームについて、一部から「イジメられています」などと主張した。一方、Xでは26日頃に、テオさんが22年の動画で告白した、中学生時代の女子生徒に対する行為が再び注目を集め、「嫌がらせではないか」などとして波紋を呼んでいる。「あ、もう大イジメやんと思って」きっかけとなったのは、スカイピースが23年2月に公開した「【お