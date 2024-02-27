【AFP＝時事】スウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）加盟をめぐる採決が26日、ハンガリー議会で行われ、賛成多数で承認された。最後の障害が取り除かれた形となり、スウェーデンのNATO入りが決まった。スウェーデンのウルフ・クリステション（Ulf Kristersson）首相はX（旧ツイッター）で、「きょうは歴史的な日だ。わが国は欧州・大西洋の安全保障に責任を負う用意がある」と表明した。スウェーデンと同時に加盟申請したフ