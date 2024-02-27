【カラバオカップ】チェルシー0−1リヴァプール（日本時間2月26日／ウェンブリー・スタジアム）【映像】遠藤航が危険すぎる“殺人タックル”で吹っ飛ばされた瞬間遠藤航が“潰し屋”から厳しいチェックを受けた。敵陣で前を向いた日本代表MFに対してチェルシーMFカイセドがタックルを仕掛ける。思わず吹き飛ぶ強烈な一撃を食らい、その場に倒れ込んだ。スコアレスで迎えた7分、敵陣で前を向いた遠藤航を自由にさせまいとチェルシー