イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表MF遠藤航（31）がパリ五輪の男子サッカーでオーバー・エイジ枠に選出されたなかったことに、スポーツサイトのジ・アスレティックが3日付で「追い風になる」と歓迎した。日本代表メンバーの18人が発表となり、遠藤はOA枠での選出の可能性も報じられた遠藤は選ばれなかった。同サイトは「日本サッカー協会は7月24日から8月10日までパリで行われる23歳以下の大会に、O