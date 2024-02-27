管理職の名の下、残業代も支払われず限界まで働かされ、使い捨てにされる……。’08年に「名ばかり管理職」という言葉が生まれてから16年、空前の人手不足の今、多くの中年が職場で苛酷な労働に喘いでいる。その悲惨な現状を追い、日本特有の病理を探った！◆安泰と思われた公務員でも中年は苦境に立たされていた公務員・主査（45歳）／年収540万円中年が苦境に追い込まれているのは、民間企業に限った話ではない。東京近郊の市役