育児を楽にオシャレに！と、乳児用の粉ミルクを自動で作る海外製「自動ミルクメーカー」を紹介した育児系アカウントの投稿がX（旧Twitter）で話題になった。【話題になった投稿】実際の投稿を見る日本国内で市販されている粉ミルクは安全基準をクリアしているが、調製粉乳には乳児の命に関わる「サカザキ菌」などの有害な細菌がわずかに含まれる可能性があるという。そのため、粉ミルクは必ず70℃以上の湯で調乳し、約40℃程度に冷