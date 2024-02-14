Èï³²½÷À­¤¿¤Á¤Ø¤Î¹¶·â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ì°ø¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÅì½ãÌé¡Ê30¡Ë¤é¤¬À­²Ã³²¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿°ì·ï¤Ç¡¢°ËÅìÂ¦¤Ïµõµ¶¹ðÁÊºá¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À­¤¿¤Á¤ò·º»ö¹ðÁÊ¡£¤µ¤é¤ËÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Ï¢Æü¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­Â¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢µ­»ö¡Ê¡ÖÎÙ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÈà½÷¤òÌµÍý¤ä¤ê¡Ä¡×¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦°ËÅì½ãÌé¤È¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î°ìÌë¡×Á´ÍÆ¡Ë¤Ç¤ÏÈï³²½÷À­¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÌäÂê¤ÎÌë¡×¤ÎÁ´ÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î°ËÅì¥µ¥¤¥É