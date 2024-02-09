―［ありのままの池袋］― 新宿・渋谷と並ぶ副都心の一つ、「池袋」。近年では再開発も進み、「住みたい街ランキング」の上位に位置するなど大きな変貌を遂げている。しかし池袋について書かれたものは意外と少ないはずだ。この連載では、そんな池袋を多角的な視点から紐解いていきたい。◆池袋と渋谷の“コスプレ事情”を比べてみる前回までは池袋と三島由紀夫の関係性について見てきた。その中で見えてきたのは、「コスプレの街