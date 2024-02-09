お笑いコンビ・はんにゃの川島ofレジェンド（川島章良）の妻・川島菜月さんが6日に自身のアメブロを更新。“絶体絶命”で婦人科を受診したことを報告した。【映像】「閉経」と「更年期」 当事者語る“30代で終わる苦悩”この日、菜月さんは「数日前からカウントダウンされ…残り1日だったピル…」と写真とともに説明し「絶体絶命だったので婦人科へ行ってきた」と婦人科を訪れたことを報告。「PMSは特に変化ないけど」と述べ「