実業家・堀江貴文氏の「AI娘」というコンセプトの、AIコメンテーター「堀江アイ」が2月6日にお披露目されました。「堀江アイ」は、株式会社Pictoriaと株式会社ライブドアが提携し、ニュースを24時間365日解説するために開発されたAIコメンテーター。「ライブドアニュース24」にて活動するそうです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】株式会社Pictoriaは、Vtuber関連事業と最新AI技術を活用したAIキャラクター