「死ぬまで働く」が現実的になった現在。流されるように再雇用に頼るのではなく、もっと貪欲に稼ぎ方を探ったほうがいい。そして、実は60代からが最も“自由に”働ける年でもあるのだ。定年後を充実させる働き方を伝授しよう！◆“無理のない副業”で収入を補塡再雇用で減った給料を“無理のない副業”で補塡している人もいる。医療メーカーの再雇用者として、月収18万円で働く三和義恒さん（仮名・62歳）は、資格や大