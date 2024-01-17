お笑い芸人のエスパー伊東さんが、1月16日、入院先の病院で亡くなったことを所属事務所社長でタレントのビトタケシさんが明かしました。63歳でした。カバン芸など全身を使ったパフォーマンスで人気ボストンバッグに全身を入れるカバン芸などで、人気を博した伊東さん。MC「エスパー伊東の登場だー！！」他にも、「ゴム手袋風船割り」や…、「ぐるぐるばっと」「逆立ちロングストロー」など、様々な芸を披露し、結婚式などにゲスト