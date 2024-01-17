明治は1月29日、「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」を発売する。172ml、税込248円。【関連記事】ロッテ「爽 濃林檎(こりんご)」発売、濃密リンゴソース使用で“本物の林檎のような味わい”のアイス明治 エッセル スーパーカップの“大人ラベル”シリーズは、『大人の放課後、充実アイス』をコンセプトにした層状構造のアイス。2022年11月にはシリーズ初商品として「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベ