【AFP＝時事】米航空宇宙局（NASA）と提携する民間企業が計画する月面での宇宙葬について、米先住民ナバホ（Navajo）が月への「冒涜（ぼうとく）」だとして反対の声を上げている。NASAは現在、民間企業との協力の下、1970年代のアポロ（Apollo）計画以来50年以上ぶりとなる有人月面探査計画「アルテミス（Artemis）」を進めている。その一環として今月8日、米宇宙企業アストロボティック・テクノロジー（Astrobotic Technology