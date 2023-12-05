大韓児童病院協会は４日、立場文を通じて「マイコプラズマ感染症に対して保健当局があまりにも安易に対処している」とし、対策作りを促した。マイコプラズマ感染症はマイコプラズマ肺炎菌による急性呼吸器感染症だ。症状は熱、頭痛、鼻水、喉の痛みなどで風邪と似ているが、約３週間ほど持続し、大体１週間ほど患う風邪とは違いがある。ほとんどが５歳から９歳の子供たちだ。最近、中国全域で子供を中心に流行が広がり、主要都市の
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