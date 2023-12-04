¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¾®Ìî¿­Æó¡£12·î£³Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤Ê¤«¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿ï½ê¤ËÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Âç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»×¤¦¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤¬°ìÈÖ¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë