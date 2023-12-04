¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢NTTË¡ÇÑ»ß¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡Êº¸¤«¤é¡ËKDDI¤Î¹â¶¶À¿¼ÒÄ¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¡á4Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èKDDI¤Î¹â¶¶À¿¼ÒÄ¹¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤Ï4Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢NTTË¡ÇÑ»ß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬2025Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¤á¤É¤Ë¡¢Æ±Ë¡¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¡£3¼Ò