Ê¿¶ÑÄÂ¶â¤Î²þÄêÎ¨¡¢3.2¡ó¤ÈÂç¤­¤¯¾å¾º¡£¤½¤ó¤ÊÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢µëÍ¿¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÄÂ¾å¤²¤Ï¤Þ¤ÀÂç´ë¶ÈÃæ¿´¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡Ä¡Ä¤µ¤é¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¤ÈÉÔËþ¡×¤â¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¸½¾õ¡½¡½»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë