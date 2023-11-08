吉●家より早い!?立ち食いチェーンの昼寿司が爆速！ 立ち食いはサッと食べてサッと出る。蕎麦のイメージがあるが、チェーン店の立ち食いが増えた今、寿司でも容易くなった。ある日、東武東上線池袋駅の北口改札を出てすぐにある『立…吉●家より早い!?立ち食いチェーンの昼寿司が爆速！立ち食いはサッと食べてサッと出る。蕎麦のイメージがあるが、チェーン店の立ち食いが増えた今、寿司でも容易くなった。ある日、東武東上線