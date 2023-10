Appleが2024年3月に新型iPadを発表する予定であると、Bloombergが報じています。Appleが開発中とウワサされている新型iPadには、M2搭載のiPad Airや、A15 Bionic搭載のiPad miniなどがあります。What Is Apple Doing in AI? Revamping Siri, Search, Apple Music and other Apps - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-22/what-is-apple-doing-in-ai-revamping-siri-search-apple-music-and-other-apps-l