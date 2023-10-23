Appleが2024年3月に新型iPadを発表する予定であると、Bloombergが報じています。Appleが開発中とウワサされている新型iPadには、M2搭載のiPad Airや、A15 Bionic搭載のiPad miniなどがあります。What Is Apple Doing in AI? Revamping Siri, Search, Apple Music and other Apps - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-22/what-is-apple-doing-in-ai-revamping-siri-search-apple-music-and-other-apps-l
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ラブホ前にプランター103個 騒動
- 2. 「日本一どえろい人妻」評に喜び
- 3. 有吉、後夜祭放送前に怒り心頭か
- 4. 水死体を火葬も…女性絶叫した訳
- 5. 渡邊渚アナ SNSで病床写真を投稿
- 6. 痴漢疑惑の男は子煩悩パパだった
- 7. 恋愛市場 日本男性の多くは詰み
- 8. ヤクザの喧嘩がSNS拡散 逮捕の訳
- 9. 立ちんぼ女子を「買う側」の事情
- 10. つんく♂ ミキティ脱退時の本音
- 1. ラブホ前にプランター103個 騒動
- 2. 水死体を火葬も…女性絶叫した訳
- 3. ヤクザの喧嘩がSNS拡散 逮捕の訳
- 4. 立ちんぼ女子を「買う側」の事情
- 5. カニ乱獲か 中国人密漁団を直撃
- 6. 男性をはねたか「しょうがない」
- 7. 望月記者重宝する東京新聞の実態
- 8. 深さ22m 粉砕ピットで男性が死亡
- 9. 海没遺骨の画像ネット拡散 愕然
- 10. 腐敗していた妻 夫のDVトラブル
- 1. すべてが謎…永田町高級店の内情
- 2. 小渕氏が「隠密行動」異例の補選
- 3. 衆院長崎4区補選 自民新顔が当確
- 4. 衆参補選、自民１勝１敗＝年内解散「困…
- 5. 【速報】与野党一騎打ちの衆院長崎4区…
- 6. 徳島の投票率は過去最低23.92％
- 7. 参院補選で勝利の広田一氏、戦術使い分…
- 8. 衆参補選 自民党1勝1敗 茂木幹事長「厳…
- 9. 衆議院長崎4区補欠選挙 自民新人が当…
- 10. 公明・西田氏「期待が一定表れた」 衆…
- 1. 米国人と42歳差婚に「金目当て」
- 2. 早歩きと寿命に関係性 英研究
- 3. 元サッカー韓国代表の娘に衝撃
- 4. 「南京虫」韓国でも発見 流入か
- 5. 中国船は「挑発的で無責任」非難
- 6. 5階から犬ジャンプ その後に仰天
- 7. ガザ 主戦場は480kmの地下通路か
- 8. 衝突前に「あおり行為」中国反論
- 9. ヒラリー氏 日本の支援を評価
- 10. 遭遇率1%のレアなバッタ発見 英
- 1. 仕事逃げたい 40代会社員の悲劇
- 2. イナバ物置CM 法被色分けの理由
- 3. 見たくもない広告...減らすには?
- 4. 高速の「跨道橋」次々撤去のワケ
- 5. がん治療、最新研究の中身に驚き
- 6. 公取委 巨大ITの人材引き抜きへ
- 7. 退職金1千万でローン完済 アリ?
- 8. 圏央道のPA いつ増えるのか
- 9. 当局 日系商社中国人社員ら拘束
- 10. 7人に1人の子が貧困? 日本の現実
- 1. シークレットモード実は筒抜けか
- 2. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 3. 一見普通も…モテない男性の特徴
- 4. 車に「エアロパーツ」付ける理由
- 5. 令和のガラケー iPhone超の機能
- 6. スマートキーが無反応…対処法は
- 7. IKEAゲーミングチェア試した結果
- 8. ユニクロ冬物 常夏国でなぜ人気?
- 9. AppleはM2搭載iPad AirやA15 Bionic搭…
- 10. 「ラブホテルの舞台裏」利用客が帰った…
- 1. 1年で日本去った助っ人 驚きの今
- 2. 巨人 三塁に坂本「確定です」
- 3. ラグビー 南ア選手が差別発言か
- 4. 巨人・阿部新監督がほしい選手
- 5. 由伸に「何やってんすか」猛省
- 6. まさかのアナウンスに総ツッコミ
- 7. 大谷の足りない部分 ヤ軍OB指摘
- 8. タレントと経営者 元巨人で明暗?
- 9. 現役ドラフト 12人中4人が戦力外
- 10. マエケン 米で新契約の可能性も?
- 1. 「日本一どえろい人妻」評に喜び
- 2. 有吉、後夜祭放送前に怒り心頭か
- 3. 渡邊渚アナ SNSで病床写真を投稿
- 4. 痴漢疑惑の男は子煩悩パパだった
- 5. つんく♂ ミキティ脱退時の本音
- 6. 谷村さんの長男 消息不明状態か
- 7. 竹山 父13億の借金で波乱の日々
- 8. もんたさん死去 大動脈解離とは
- 9. もんたよしのりさん死去 72歳
- 10. 安藤和津 弁当で母の異変気付く
- 1. おしゃれママ友「裏の顔」に驚愕
- 2. 薄毛の男性 イケメンに大変身
- 3. 姉を結婚式に呼ばなかった理由
- 4. 憧れの沖縄移住も…現実に困惑
- 5. 飲み会と称し不倫…ゲス夫の顛末
- 6. ダウンタウンと同学年 驚き人物
- 7. 不倫目的の男性に見られる共通点
- 8. 「実は甘えん坊な男性」の特徴
- 9. ローソン限定 ちいかわグッズ5種
- 10. 感心するほど便利なセリアグッズ