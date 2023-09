2023年9月13日に発表されたAppleの「iPhone 15 Pro」について、搭載されている5Gモデムチップが前世代のものと比べて通信速度を最大24%も向上させてくれていることが明らかになりました。SpeedSmart.net - iPhone 15 Pro with X70 modem offers up to 24% faster 5G speedshttps://speedsmart.net/blog/post/2005/iPhone-15-Pro-up-to-24-Faster-5G-Download-SpeedsiPhone 15 Pro comes with major boost in 5G speeds - 9to5Mach