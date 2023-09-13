「断っている人は多いみたい」日本ハム伊藤への「誹謗中傷」と同時期にトレンド入り…巨人坂本「けつあな確定」再燃のお気の毒プロ野球OBがこう言うのは、侍ジャパンの次期監督のことだ。栗山英樹監督（62）が率いた今年3月のWBCは、大谷翔平（29）、ダルビッシュ有（37）らメジャーリーガーが中心となって2009年大会以来の世界一を奪還した。栗山監督は任期満了で退任しており、2026年3月の次回大会に向けた次期監督探しが