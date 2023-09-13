「２４年目の女性教師を自殺させた殺人者とその子供たちの顔と姻戚のはとこまで公開します」１０日、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）にこのような紹介を掲げたアカウントが登場した。大田（テジョン）で自死した小学校教師に苦情を言っていたとされる保護者の「身元暴き」に個人が乗り出したのだ。このアカウントの運営者は「目には目を、歯には歯をのやり方で彼らの過ちを悟らせたい」とし、保護者の写真や連絡
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