独特な寝相をSNSで披露しているのは、保護猫のテルくん。妹のミミちゃんと一緒に、ソファの背もたれを陣取って気持ちよさそうに寝ています。前足を広げ、顔面をソファにこすりつけるような恰好で眠るテルくんは、落ち込んでいるようにも、謝っているようにも見え……。この投稿には「かわいい」、「なんと可愛くて不思議な生き物」の声が寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】2匹は、投稿者であ