〈「ひもみたいな水着を渡され、ムチで叩かれて…」元グラビアアイドル・浜田翔子（37）が激怒した、忘れられない“屈辱のDVD撮影”〉から続く2000年代に活躍したグラビアレジェンドで、現在はYouTuberとして活動する浜田翔子さん（37）。彼女は今、夫と一緒に不妊治療についてYouTubeチャンネルを通して発信している。体外受精、稽留流産など普通なら明かしにくいと思われるプライベートな出来事をあえて明かす理由とは？その思