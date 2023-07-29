〈「強盗犯に殴る蹴るで応戦して…」マサイ族の第2夫人となった女性（55）が語る、ケニアに魅せられた驚きの理由〈移住歴30年〉〉から続くケニアとタンザニアに暮らす少数民族・マサイ族。そのマサイ戦士のリーダーと2005年に結婚し、第2夫人となったのが、ツアーコーディネーターの永松真紀さんだ。【画像】「全員イケメンで野性的」永松さんが一目惚れをした夫・ジャクソンさんの若い時の写真を見る一度目の移住ではケニアを