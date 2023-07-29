小林麻耶から改名したフリーアナウンサー・國光真耶（44）と夫で整体師の國光吟氏が7月24日にインスタグラムで新潟県への移住を宣言した。【写真】激変！“ド派手ピンクツートン“に髪を染めたゲーム配信者として活動する小林麻耶《新潟にマンションを買いました記念すべき僕の40歳のお誕生日と真耶ちゃんの44回目の誕生日プレゼントにです》國光氏がインスタに綴ったのは、真耶の生まれ故郷である新潟県に通ううちに、その