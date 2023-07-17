東映は17日、28日公開の「仮面ライダーギーツ4人のエースと黒狐」（中澤祥次郎監督）が、日本映画制作適正化認定制度の認定作品第1号になったと発表した。同制度は日本映画制作適正化機構（映適）が4月1日にスタート。映画製作者、プロダクション、フリーランスの製作スタッフが対等な関係で「映像制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」に基づき撮影時間、休日、契約などの観点から審査。今作は4月24日に映適に申請し事