「マルピー商店」にて、「ゴジラ対エヴァンゲリオン デフォリアル エヴァンゲリオン初号機G 覚醒形態 限定版」の2次受注が本日13時にスタートする。「マルピー商店」にて、「ゴジラ対エヴァンゲリオン デフォリアル エヴァンゲリオン初号機G 覚醒形態 限定版」(15,400円 税込／送料・手数料別途)の11月発送分の予約受付が本日13時にスタートする。  禁断のコラボレーション企画「ゴジラ対エヴァンゲリオン」。「もしエヴ