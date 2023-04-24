（写真：Graphs／PIXTA）コロナ禍が上場企業の雇用に与えた影響はどの程度なのか。有価証券報告書で各社が公表している従業員数を基に、各社の非正社員と正社員の雇用に与えた影響を調査してランキングした。コロナの影響を受けていない「コロナ前」を2017年11月期〜2018年10月期、コロナ影響を最も受けた時期を2021年11月期〜2022年10月期として比較している。時期で比較しているため、個別の企業によってはコロナ影響とは関係な