「頭飛んでいくかと思った」と飼い主を心配させてしまったのは、マメルリハのインコ、まめちゃん。水浴び後に「ブルブル」させて体を乾かす瞬間を捉えた1枚の写真に、「痩せた盆栽かと思った」、「ロケット発射に似てる」、「スキージャンプで跳ぶみたい」などのコメントがよせられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■撮影時は「あたまー！」と叫びながら爆笑飛んで行きそうなフワフワの頭に、水