現在、世界で最も若い国家元首はチリのガブリエル・ボリッチ大統領です。36歳という若さですが34歳の副総裁と一緒の写真が、まるでラブコメのワンシーンみたいだと話題を集めていました。 Reddit - Dive into anythingThe current President (right) and Secretary-General (left) of Chileなんと若い2人!大統領と副総裁の写真だなんて……。と言っても、2人とも学生運動で頭角を現した政治家で、これは今よりさらに若い頃の