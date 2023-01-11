プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの元投手、森雄大さん（２８）は昨年１１月、人気回転すし店「廻鮮寿司塩釜港」（宮城県塩釜市）の社員として第二の人生を歩み始めた。転機は、店を経営する元楽天野球団社長、立花陽三さん（５２）からの誘いだった。新たな道を切り開いた「おせっかい」について、２人が語り合った。（聞き手・浅井望）――回転すし店の社員になったのは。森戦力外通告を受けた後、立花社長に誘