人気アニメ『ガンダム』シリーズの新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』（MBS／TBS系毎週日曜後5：00）第8話が、本日27日に放送された。本編に流れた“ガンダム体操”が話題となっており、その映像が公式ツイッターで公開された。【動画】癖になるメロディー（笑）公開されたスレッタたちが踊るガンダム体操PV株式会社ガンダムを設立したミオリネは、会社PVの制作などをスレッタたちへ指示。そして完成したPVでは、ガンダ