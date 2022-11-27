「ワカチエ」を運営するソノリテは、従業員500人以上の企業に勤務する20代の女性正社員に、「リモートハラスメント」に関するアンケート調査を行いました。調査期間は10月17〜19日、週に1日以上リモート勤務を行う1011人が対象です。本記事では、リモートハラスメントを受けた経験があると回答した403人に、実際にどのようなハラスメントを受けたのか調査した結果を、ランキング形式で紹介します。 【7位までのランキング結果を見