成人動画業界で異色を放つ存在の「マジックミラー号」。ソフト・オン・デマンド（SOD）が1996年に作ったスタジオ車両だ。そんなマジックミラー号の文字商標が突如として出願されているとして、SNS上で話題になっている。実はすでに、SODは別の3区分で約20年前に登録済みだ。SODの狙いはどこにあるのか。●昨年は25周年を祝った「AV史上最大の発明品」とSODが誇る「マジックミラー号」の文字が商標出願されているとして、10月にツイ