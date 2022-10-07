10月3日に参議院の臨時国会が開会し、再び注目を集めているのが7月の参院選で初当選を果たしたガーシー（本名・東谷義和）議員の動向だ。国会出席を求める要請がなされたが、アラブ首長国連邦のドバイに滞在する本人は応じる姿勢を示していない。渦中のガーシー氏は、10月5〜6日、ドバイの高級ホテルでバースデーパーティを開催した。「現代ビジネス」はこのパーティの潜入に成功、本人を直撃取材した。50人出席 「ほんまおおきに
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