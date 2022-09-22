バドミントンロンドン五輪銀メダリストの藤井瑞希さん（３４）が２２日、自身のツイッターで国が難病指定している「再生不良性貧血」と診断されたことを報告した。毎年行っている人間ドックの血液検査で異常が認められ、再検査。都内の病院で詳細に検査して判明したという。藤井さんは、検査直後は医師から同じ血液の病気である白血病の可能性もあると伝えられたという。「結果的に白血病ではなく、再生不良性貧血でしたが、