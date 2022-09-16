韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が来週米国ニューヨークで開かれる第７７回国連総会を機に米国のジョー・バイデン大統領、岸田文雄首相とそれぞれ首脳会談を行う。金泰孝（キム・テヒョ）国家安保室第１次長は１５日、龍山（ヨンサン）大統領室の会見で「首脳会談の日程は流動的だが、現在としては韓米首脳会談と韓日首脳会談を行うことで合意して時間の調整をしている」とし「その他の主要国首脳との二者会談もいくつか推進
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