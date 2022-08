Twitterが、2021年6月に更新したコードにアカウントの電話番号とメールアドレスを取得可能な脆弱(ぜいじゃく)性があったことを明らかにしました。Twitterの発表以前に事態を報じていたニュースサイトのBleeping Computerによると、流出した情報は540万人分で、ハッカーがフォーラムで400万円の値をつけていたそうです。An incident impacting some accounts and private information on Twitterhttps://privacy.twitter.com/en/blo