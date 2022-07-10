小倉ゆうか（23）が10日、インスタグラムを更新し「実は、1ヶ月ほど前からシンガポールで生活してます」と報告した。学習目的だという。小倉は「数年前から勉強のために中国にいく予定があったのですが、コロナが始まり、今では長い隔離期間があるため先延ばしになってました」と中国への留学計画があったと明かした。その上で「そんなとき、たまたまシンガポールに訪れて、隔離が不要で、中国語圏だということに気づき、思い切っ