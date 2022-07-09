セブン-イレブンで販売されている冷凍食品『手羽中唐揚げ』をご存じでしょうか。居酒屋メニューっぽいですかね。甘みの強い甘じょっぱさで、脂っこさとかも含めてどこか背徳的な惣菜です。ご飯のおかずにもぜひどうぞ。セブン-イレブン｜手羽中唐揚げ｜257円セブンのPB「セブンプレミアム」の惣菜『手羽中唐揚げ』は257円（税込、税別238）。内容量は120g、カロリーは100gあたり319kcal（たんぱく質 18.3g、脂質 19.8g、糖質 16.4g