¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï6·î30Æü¡¢¶ËÅì¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹³«È¯»ö¶È¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó2¡×¤Î±¿±Ä¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤¬¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤¹¤ëË¡¿Í¤Ë°Ü´É¤·¡¢¸½ºß¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î»ñ»º¤ò¤³¤ÎË¡¿Í¤ËÌµ½þ¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿11Ëç¡Û¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Î¡ÈË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ì¿¿¡ÉÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉËþµÊ¸å¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡ªÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥¬¥¹¥×¥í¥à¤Î¸¢±×¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Â¾¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ï¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë²þ