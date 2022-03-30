「女性の方々が心に深い傷を負ったことに間違いはございませんので、深くお詫び申し上げます」【画像】雲隠れの末、突如ツイッターで謝罪した木下3月28日の夜、突如ツイッターでこう謝罪したのは、名脇役として活躍してきた木下ほうか（58）。同時に、4月5日から放映が始まるNHKの連続ドラマ「正直不動産」の降板を申し入れたことや、芸能活動を無期限で休止することなども発表された。木下ほうか©共同通信社「週刊文春」