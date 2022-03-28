「PTAに入らない」「退会する」という選択をする人が、今だんだんと増えています。保護者や教職員を本人の意思と関係なく会員にするPTAが多かったなか、「実はPTAは義務でなく、入りたい人が入るもの」ということが、だいぶ知られてきたのでしょう。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「全員入るべき」と言う人もまだいますが、これまでの強制ベースの運営に疑問を感じて、状況改善や適正化をはかる会長や役員さんたちも増えてき