「女３０歳」というのは、結婚を意識するなど何かと微妙なお年頃。ところが、同年代でもモテる人とモテない人がいるようです。そこで今回は、男子から「つき合いたくない」と思われてしまうタイプを知るべく、『スゴレン』男性読者への調査を元に「男子が『彼女にはしたくない！』と思う、痛いアラサー女子９パターン」を紹介します。【１】ぶら下がる気満々で、彼氏の条件に「高い年収」をあげる「男を『金づる』と見る嫌な女と思