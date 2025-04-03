¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹SPRING STRAWBERRY AFTERNOON TEA¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¤Î¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥ÁMAISON VERTE¡Ê¥á¥¾¥ó ¥ô¥§¥ë¥Æ¡Ë¤Ç½Õ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖSPRING STRAWBERRY AFTERNOON TEA¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£½Ü¤Îçõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤äµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¿´Ìö¤ë½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥åー¤ÏÆîÀÄ»³¤Î¥â¥À¥ó¥Õ¥ì